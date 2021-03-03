Сыктывкарец может попасть за решетку за уклонение от службы в армии

Житель Эжвы за уклонение от призыва на службу предстанет перед судом Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре задержан 22-летний парень за уклонение от армейской службы. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Известно, что молодой человек на протяжении двух лет скрывался от военкомата, чтобы не идти в армию. Как уточнили в ведомстве, сыктывкарец игнорировал повестки и не являлся на призывной пункт. Уважительных причин для освобождения от воинской службы у эжвинца не имелось, добавили в пресс-службе прокуратуры.

- Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Эжвинский районный суд Сыктывкара, - заключили в ведомстве.

Теперь молодому человеку грозит крупный штраф или реальный срок.

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