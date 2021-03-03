В Койгородском районе горел дом: погиб мужчина

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

Во вторник, 2 марта, в Койгородском районе горел дом, в результате чего погиб мужчина 1980 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла в 20.35 в поселке Кажым. На улице Советской загорелся деревянный дом №24. Через 13 минут на место прибыли пожарные. Они потушили огонь в 22:33. На месте происшествия обнаружили погибшего мужчину 1980 года рождения. Пламя повредило дом на площади 126 квадратных метров.

На месте происшествия работали 19 человек и две пожарные автоцистерны. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.

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