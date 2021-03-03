Сыктывкарец попался на краже двух чугунных люков

Фото: из архива "КП"

В Сыктывкаре местного жителя 1966 года рождения подозревают в краже чугунных люков с тепловых сетей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратились работники одной из ресурсоснабжающих организаций. Они сообщили, что с тепловых камер похищены два люка. Вскоре правоохранители вышли на след подозреваемого. Им оказался безработный сыктывкарец. Выяснилось, что мужчина демонтировал две чугунные крышки с тепловых сетей, а затем сдал их в пункт приема металлоизделий.

Возбуждено уголовное дело о краже. Мужчина дал признательные показания. В прошлом безработный привлекался к уголовной ответственности за преступления против личности и имущественного характера.

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