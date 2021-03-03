В Сыктывкаре состоится выставка «Мастер года-2020»

Фото: пресс-служба Министерства культуры Коми

Ровно через неделю, 10 марта, в Сыктывкаре откроется XVII Республиканская выставка декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов «Мастер года-2020». Об этом сообщает «Центр народного творчества и повышения квалификации».

В год 100-летия Коми выставка представит изделия 98 мастеров из Сыктывкара, Сосногорска, Инты, Сыктывдинского, Сысольского, Корткеросского, Усть-Вымского, Прилузского, Удорского, Ижемского и Усть-Цилемского районов.

В этом году «Мастер года» проходит под эгидой векового юбилея нашей республики. Традиционно выставка собирает талантливых умельцев со всего региона. Отрадно, что в этом году в конкурсе активно принимает участие молодежь – среди заявок особенно много работ в номинации «Мастер-ученик», - отметил министр культуры Коми – председатель Координационного совета по культуре СЗФО Сергей Емельянов.

Юбилей республики будет отмечен акцией «Из Коми с любовью». Изделия мастеров, изъявивших желание принять участие в акции, отражают тематику 100-летия региона. Это куклы в коми национальных костюмах, варежки и шапки с оригинальным узором и другие изделия. Вдохновившись тематикой акции, одна из мастериц передала на выставку 100 ложек с пижемской росписью.

Изделия будут представлены в 23 номинациях. Наиболее популярными в этом году стали номинации «Традиционное ткачество» и «Узорное вязание». Впервые за несколько лет будет представлена номинация «Художественная обработка кожи и меха». Торжественное открытие выставки состоится в выставочном зале Национального музея Коми (Коммунистическая, 6).

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