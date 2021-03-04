Следком по Коми задержал взяточника из управления образования

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Возбуждено 2 уголовных дела в отношении главного специалиста хозяйственной группы Управления образования Сысольского района, подозреваемого в получении взяток в крупном размере, сообщает Следком по Коми.

По данным следствия, с мая по октябрь 2019 года фигурант получил в качестве взятки от индивидуального предпринимателя не менее 180 тысяч рублей за заключение договоров на ремонт школ района. На следующий год, с июля по ноябрь 2020-го, он получил в качестве взятки не менее 189 тысяч рублей за заключение договоров поставки сантехнического оборудования в два детских сада.

В ходе расследования были выявлены еще 2 факта получения этим должностным лицом взяток в крупном размере от директоров частных фирм за заключение договоров на выполнение работ в местных школах.

В настоящее время взяткополучатель задержан, в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения. Вину в совершении преступлений он признал в полном объеме.

По уголовному делу следователями СК при оперативном сопровождении УФСБ и МВД по Коми проводятся следственные и процессуальные действия.

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