Председатель садового товарищества в Сыктывкаре присвоил более 500 тысяч

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Эжвинским районным судом Сыктывкара осужден председатель правления СНТ «Родник», который совершил хищение вверенного ему чужого имущества в крупном размер.е

Почти два года, с 17 июля 2017 по 7 ноября 2019, председатель садового некоммерческого товарищества собирал деньги оплату электричества и складывал их себе в карман. И, естественно, накапливая долги СНТ перед АО «Коми энергосбытовая компания». В общей сложности он присвоил 545 765 рублей.

Подсудимый в судебном заседании вину признал в полном объеме. Суд счел совокупность имеющихся смягчающих обстоятельств исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности.

Назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 10 месяцев с удержанием 15% из заработной платы в доход государства. Также удовлетворены гражданские иски на общую сумму 545 765рублей.

Приговор не вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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