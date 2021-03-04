В Коми женщина получила штраф за ложный донос

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В Койгородском районе Коми прошел суд над местной жительницей. Женщина обвинялась в ложном доносе.

Как рассказали в пресс-службе суда, подсудимая обратилась за помощью в полицейский участок. Она заявила, что с ее банковской карты было украдено более 6 тысяч рублей. Заявление женщины сотрудники правоохранительных органов приняли и начали расследование дела, которое показало, что никакой кражи не было, а заявительница попросту обманула их.

- В судебном заседании подсудимая виновной себя в совершении преступления признала полностью и с предъявленным обвинением согласилась. Дело рассмотрено в особом порядке, - прокомментировали инцидент в суде.

Решением суда женщине назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.

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