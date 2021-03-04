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Юлия Ступак стала серебряным призером чемпионата мира по лыжным гонкам, сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта РК. Сегодня, 4 марта, в Оберстдорфе женщины бежали эстафету 4х5 км, в которой вместе с Юлией второе место заняли Яна Кирпиченко, Татьяна Сорина и Наталья Непряева.

Ступак выступала на втором этапе и боролась за лидерскую позицию с норвежкой Хайди Венг. Обе лыжницы сильно вырвались вперед по сравнению с остальными участницами – эта ситуация не изменилась до конца гонки.

Победу уверенно одержала сборная Норвегии с результатом 53.43,2 (Тириль Венг, Хайди Венг, Тереза Йохауг, Хелене Марие Фоссесхолм). Отставание россиянок составило 26,6 секунд. Бронзу забирает Финляндия (Ясми Йоэнсуу, Йоханна Матинтало, Рита Лииза Ропонен, Криста Пярмякоски) – + 46,2.

- Бежать впереди? Изначально была такая тактика, и я ее придерживалась. Сидеть за спинами было совсем не вариантом, потому что знала, какие сильные этапы были впереди у остальных. В конце подвисла, думала: «Умру, но постараюсь не отставать». На последнем подъеме Венг стала выдавать спринт, где я была уже на бровях. Я не ориентировалась на нее, отключилась и старалась бороться в своем темпе, вообще не думала про нее, – сказала Ступак в эфире «Матч ТВ».

В настоящий момент в медальном зачете чемпионата мира сборная России занимает третье место – по одной золотой, серебряной и бронзовой медали.

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