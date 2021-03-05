Двум браконьерам рыбалка в заказнике Коми стоила больше 100 тысяч

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Ижемский районный суд вынес приговор двум браконьерам, которых поймали на особо охраняемой природной территории.
В октябре 2020 года два жителя Усть-Цилемского района устроили рыбалку на территории государственного природного заказника «Пижемский». Рыбу в реке Пижме они ловили с деревянной лодки, оборудованной подвесным лодочным мотором, при помощи плавной сети.
Ущерб водным биологическим ресурсам от незаконных действий браконьеров составил 103 тысяч рублей.
Суд, с учетом отсутствия фактов судимостей, а также полного возмещения причиненного ущерба, назначив им судебные штрафы в размере 15 000 и 10 000 рублей.
Постановление не вступило в законную силу, сообщает прокуратура Коми.
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