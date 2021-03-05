Двум браконьерам рыбалка в заказнике Коми стоила больше 100 тысяч

Фото: архив КП

Ижемский районный суд вынес приговор двум браконьерам, которых поймали на особо охраняемой природной территории.

В октябре 2020 года два жителя Усть-Цилемского района устроили рыбалку на территории государственного природного заказника «Пижемский». Рыбу в реке Пижме они ловили с деревянной лодки, оборудованной подвесным лодочным мотором, при помощи плавной сети.

Ущерб водным биологическим ресурсам от незаконных действий браконьеров составил 103 тысяч рублей.

Суд, с учетом отсутствия фактов судимостей, а также полного возмещения причиненного ущерба, назначив им судебные штрафы в размере 15 000 и 10 000 рублей.

Постановление не вступило в законную силу, сообщает прокуратура Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Печоре браконьера судили за незаконную добычу лося (подробности)