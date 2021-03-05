В Удорском районе устранили последствия разлива мазута

Фото: группа ВК "За чистый Север!"

В Коми на нулевом километре направления «Усогорск-Макарыб» опрокинулся топливовоз. Мазут вылился на землю и мог нанести серьезный вред природе. От беды уберегли зима и пользователи соцсетей. 2 марта при помощи экскаватора и самосвала специалисты устранили все последствия.

ДТП произошло 26 февраля, однако в сводки ГИБДД оно не попало, так как материального ущерба и пострадавших не было. Однако пользователи соцсетей обратили внимание: автомобиль в тот день вытащили оперативно, а мазут так и остался. Их реакция и способствовала тому, что к делу подключился Центр управления регионом.

Сигнал от жителей отследил ЦУР Республики Коми и передал для реагирования органам власти муниципалитета. Как показала проверка на месте, объемы разлившейся нефтесодержащей жидкости оказались незначительными и из-за снега не смогли просочиться в почву.

Мазут, который был обнаружен на месте опрокидывания топливовоза, вывезен на центральную котельную поселка Усогорск, сообщили в Администрации Удорского района. Под воздействием пара собранные объёмы удалось отфильтровать и пустить по назначению.

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