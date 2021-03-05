В Инте 90-летней женщине сделали прививку от коронавируса

Фото: пресс-служба администрации Инты

В Инте 90-летней местной жительнице сделали прививку от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Инте активно идет прививочная кампания против коронавируса. Первыми вакцинироваться еще в конце 2020 года в Инте начали медики центральной городской больницы. С середины января началась общегородская прививочная кампания.

В первые же дни, когда стало известно о поступлении вакцины в город, интинцы начали записываться на прививку. Очередь из желающих была расписана на несколько недель вперед. В центральной поликлинике вместо привычного одного работали три кабинета.

Среди интинцев, принявших участие в вакцинации люди разного возраста и профессий, а также много пенсионеров. Зоя Ивановна Фальтанович в этом году отметит юбилейную дату. В марте женщине исполнится 90 лет. После введения первого компонента вакцины у интинки не было никаких побочных эффектов. Но женщина строго соблюдала все рекомендации врачей, чтобы не навредить организму.

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