Жительница Коми стала «Миссис Королева России 2021»

Фото: из личного архива Марии Даниловой

Мария Данилова из Инты стала обладательницей титула Миссис королева России INTERNATIONAL 2021». О победе интинки рассказали в пресс-службе местной администрации.

- Умница, красавица, спортсменка, бизнес-леди и обладательница короны, титула - все это про Марию Данилову. Девушка сумела вырвать победу у 75 не менее достойных участниц, - выразили свое восхищение власти города.

Сама Мария бурно отреагировала на свою победу и выложила благодарственный пост в социальных сетях. Она призналась, что для нее большая честь стать лучшей среди лучших.

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