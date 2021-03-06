В аварии на трассе в Коми: погибла девушка, пострадал малыш

Фото: архив КП

Страшная авария произошла сегодня, 6 марта, в Сосногороском районе. Погибла девушка, пострадал четырехмесячный малыш.

В 8:30 на 362-м километре дороги Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар столкнулись ВАЗ-2107 и Renault Duster. По предварительной информации, отечественный автомобиль выехал на встречную полосу.

Последствия столкновения оказались очень тяжелыми. Девушка 1998 года рождения, пассажирка ВАЗа, погибла на месте. Также пострадали четырехмесячный ребенок и водитель иномарки, их отправили в больницу. Характер травм у них пока уточняется, как и подробности ДТП, сообщает УГИБДД МВД по Коми.

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