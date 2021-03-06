Подъезд к Сыктывкару завалили бревнами: в ДТП пострадали 2 человека

Фото УГИБДД по Коми

Не самое типичное ДТП произошло 5 марта в 20:21 на объездной дороге Сыктывкара. Действующим участником аварии стали бревна, выпавшие внезапно на проезжую часть.

Неустановленный автомобиль двигался со стороны улицы 1-ая Промышленная в сторону Эжвы. На 26-м километре из машины на дорогу выпали бревна и раскатились.

В это время по встречной полосе за рулем Ford ехал водитель 1993 года рождения. Он не успел затормозить, и его автомобиль врезался в груду дерева.

В результате ДТП водитель получил черепно-мозговую травму, сотрясение, ушиб поясничного отдела позвоночника. Не госпитализирован. А вот пассажирку, сидевшую на переднем сидении женщину 1961 года рождения, пришлось отправить в больницу. У нее черепно-мозговая травма, сотрясение, переломы ребер, перелом лодыжек и перелом голени, сообщает УГИБДД МВД по Коми.

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