По принципу «Евровидения»: в Сыктывкаре стартует музыкальный проект

В Сыктывкаре соберутся 60 участников со всей страны.

Ведущий музыкальный проект лучших студенческих голосов России «Универвидение» стартует в Сыктывкаре 8 марта. Молодые вокалисты со всей страны от Калининграда до Хабаровска соберутся в столице Коми и четыре дня будут готовить номера под руководством опытных экспертов. Специальным гостем проекта станет финалист шоу «Голос» Василий Пасечник.

Национальный музыкально-развлекательный проект, в основе которого лежит творческое состязание между исполнителями, организованное по принципу «Евровидения», пройдет на базе СГУ им. Питирима Сорокина уже в десятый раз.

В Сыктывкаре соберутся 60 участников из 55 вузов страны.

«Я очень рад, что «Универвидение» вернулось в Сыктывкар. За это время оно побывало в Красноярске, немножко интерпретировано – на Сахалине, с некоторыми изменениями, но похожее мероприятие прошло и в Твери. Но я считаю, что все-таки родиной и постоянным местом проведения «Универвидения» должен оставаться Сыктывкар», – напутствовал участников генеральный директор продюсерского Центра «Дебют», лауреат фестиваля «Песня года» Сергей Харин.

Трансляцию «Универвидения-2019» посмотрели более 50 тысяч человек.

На грантовом конкурсе молодежных инициатив в 2019 году проект получил поддержку на сумму 2,8 млн рублей, «Универвидение-2020» стало победителем грантового конкурса арт-кластера «Таврида». Размер гранта составил 1,15 млн рублей, однако реализация проекта перенеслась с конца ноября на середину марта.

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