Спортивный фестиваль «Ижемские состязания» пройдет в Коми в марте

Фото: сайт администрации Ижемского района

С 25 по 27 марта в Ижме пройдет Республиканский спортивный фестиваль «Изьваса вермасьöмъяс» (Ижемские состязания), сообщила администрация Ижемского района.

В программе фестиваля по национальным видам спорта «Северное многоборье», открытый турнир по классическому жиму штанги лежа, лыжным гонкам.

Завершит программу спортивного фестиваля зрелищный Праздник охотника, который не проводился в районе последние два года. Местом проведения определен правый берег реки Сэбысь по дороге Ижма-Ласта (до ледовой переправы направо).

В программе традиционные конкурсы на самое быстрое разжигание костра, на лучший традиционный охотничий костюм коми-ижемца, на навыки охотника. Организаторы праздника, МОД «Изьватас», обещают увлекательные гонки на снегоходах, мастер-класс по метанию аркана, охотничий биатлон - соревнования по бегу на лямпах и стрельбе из пневматического оружия,.

Впервые в программу праздника введен новый конкурс баек о рыбалке и охоте.

Отдельно пройдет конкурс среди подворий, которые представят для зрителей свои развлекательные программы и ярмарки.

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