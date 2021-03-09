В Воркуте 15-летний подросток украл у девочки куртку

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража»
Фото: Архив "КП"
В больнице Воркуты у несовершеннолетней пациентки украли куртку. Об этом заявил ее отец, который пришел за помощью в полицейский участок. По его словам, ущерб их семье составил 8 тысяч рублей.
По горячим следам удалось установить подозреваемого в краже. Им оказался 15-летний подросток, который уже состоял на учете в полиции.
- Выяснилось, что молодой человек зашел в гардероб и путем свободного доступа похитил чужую одежду. Юноша дал признательные показания, - рассказали в пресс-службе МВД по Коми.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Начато разбирательство.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сыктывкарец украл с карты пенсионера 24 тысячи рублей
К его номеру по ошибке подключили услугу «мобильного банка», привязанного к счету жителя Усинска (подробности)