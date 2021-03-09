В Воркуте 15-летний подросток украл у девочки куртку

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» Фото: Архив "КП"

В больнице Воркуты у несовершеннолетней пациентки украли куртку. Об этом заявил ее отец, который пришел за помощью в полицейский участок. По его словам, ущерб их семье составил 8 тысяч рублей.

По горячим следам удалось установить подозреваемого в краже. Им оказался 15-летний подросток, который уже состоял на учете в полиции.

- Выяснилось, что молодой человек зашел в гардероб и путем свободного доступа похитил чужую одежду. Юноша дал признательные показания, - рассказали в пресс-службе МВД по Коми.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Начато разбирательство.

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