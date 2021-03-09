Жителя Сосногорска посадили за то, что он пьяным толкал авто

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Верховный суд Коми оставил без изменения приговор в отношении 35-летнего жителя Сосногорского района, осужденного за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В 2014 году мужчину привлекли к административной ответственности за нетрезвое вождение. Его лишили прав и оштрафовали на 30 тысяч рублей, который тот не оплатил. Кроме того, водительское удостоверение в ГИБДД мужчина не сдал.

В июне прошлого года мужчина вместе с приятелями после распития спиртного собрался отогнать в гараж сломанный автомобиль. Друзья помогали водителю, толкая автомобиль. Сам мужчина управлял рулевым колесом через отрытую дверь.

Водитель не признал факт управления машиной. Однако суд приговорил его к году и двум месяцам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима. Мужчине на 2,5 года лишили запретить машину. Водитель обжаловал приговор в апелляционном порядке, однако Верховный суд оставил его без изменения.

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