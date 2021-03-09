В Усть-Вымском районе Коми поезд сбил насмерть волка

Фото: газета «Вперед»

В Усть-Вымском районе на железнодорожных путях обнаружено изуродованное тело волка. По словам местных жителей, хищник попал под колеса поезда, который переехал серого насмерть.

Еще один волк ранее уже попадал под колеса, но ему удалось выжить. Хищника себе тогда забрали охотники.

По данным журналистов газеты «Вперед», в районе был отстрелен в этом сезоне последний волк. Животное вышло из леса 27 февраля к жителям деревни Оквад.

- Этот волк пришёл к деревне несколькими днями раньше и жил в его окрестностях, пока его пребывание не было замечено охотниками. Лёжку хищника удалось окружить флажками, загонщик сдвинул зверя и тот вышел на стрелков, - рассказали охотники.

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