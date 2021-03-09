Жители Коми потеряли 15 тысяч рублей при покупке топливных карт

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мошенники украли у двоих жителей Коми 15 тысяч рублей под предлогом приобретения бонусных топливных карт. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Так, в полицию Сыктывкару обратился местный житель, 1972 года рождения. Мужчина рассказал, что неизвестные похитили у него 10 000 рублей. Горожанин рассказал, что по электронной почте получил письмо. Известная компания объявляла о проведении акции и предлагала приобрести топливные карты различного номинала. При расплате держатели могли получить скидку в размере до 50%. Сыктывкарец заинтересовался предложением и решил заказать карту номиналом 5 тысяч рублей. В открывшемся окне он ввел данные банковской карты, включая защитный код, а также коды подтверждения операций. После заявителю стали поступать смс-оповещения о списании денежных средств: дважды по 5 тысяч рублей.

Затем житель столицы написал «организаторам» акции. Те ответили, что скоро на связь с ним выйдет оператор и скажет, где забрать карту. Однако спустя сутки так никто и не объявился. Тогда сыктывкарец зашел на официальный сайт компании и набрал номер горячей линии. Специалисты опровергли информацию и пояснили, что никакая акция у них не проводится. Потерпевший направился в отделение банка, где ему подтвердили информацию о списании с карты 10 тысяч рублей. Мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Аналогичную рекламу о возможности приобретения топливной карты с находящимися на ней бонусами по e-mail получила жительница Прилузского района. Женщина указала данные своей банковской карты и потеряла 6 000 рублей. Возбуждены уголовные дела.

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