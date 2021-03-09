В Сыктывкаре мэрия продаст участки под строительство домов

Мэрия Сыктывкара продаёт 12 земельных участков Фото: Архив "КП"

Власти Сыктывкара объявили о начале торгов 12 земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Об этом говорится на официальной сайте мэрии.

Уточняется, что участки расположены по адресам:

– ул.Урожайная, 24 (690 кв.м.)

– ул.Михайловская, 12 (649 кв.м.)

– ул.Республиканская, 23/1 (730 кв.м.)

– ул.Березовая, 25 (1500 кв.м.)

– ул.Ягодная, 2 (1010 кв.м.)

– ул.Пермская, 7/2 (416 кв.м.)

– ул.Линия 5-я, 21 (748 кв.м.)

– ул.Радужная, 47 (1715 кв.м.)

– ул.Станционная, 15 (698 кв.м.)

– ул.Станционная, 13/2 (623 кв.м.)

– ул.Станционная, 13/1 (617 кв.м.)

– ул.Станционная, 15/1 (659 кв.м.)

Добавим, что аукцион будет проходить 23 апреля этого года. Заявки на участие в торгах будут приниматься с 11 марта по 19 апреля.

Адрес места приема заявок на участие в аукционе: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, кабинет № 528, тел. (8212) 44-21-20, телефон/факс: 8 (8212) 21-40-64, 294-111.

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