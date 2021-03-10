В Коми потратить маткапитал на образование детей стало проще

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Родителям, желающим направить материнский капитал на обучение ребенка, больше не нужно представлять копию договора с образовательной организацией об оказании платных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда по Коми.

Это возможно, если между заведением, где учится ребенок, и отделением ПФР заключено соглашение об информационном обмене. Процедура направления маткапитала в этом случае будет максимально простой. В ПФР пояснили, что нужно только подать заявление через портал госуслуг. Остальную информацию Пенсионный фонд запросит самостоятельно.

На сегодня соглашения заключены более чем с 600 вузами и ссузами страны, и этот список будет постоянно пополняться. Посмотреть его можно на сайте ПФР.

Из образовательных организаций Республики Коми в список вошли СГУ, КРАГСиУ, УГТУ, Усинский филиал УГТУ, Сыктывкарский лесной институт, Ухтинский техникум железнодорожного транспорта и Печорское речное училище.

– Этот список – общефедеральный, в нем есть учебные заведения из других регионов страны, в т.ч. Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова и так далее. Поэтому если ваш ребенок поступил в учебное заведение из этого списка, то для направления материнского капитала на его обучение достаточно подать заявление. Никаких других документов не требуется, – отметили в отделении ПФР по Республике Коми.

Направить материнский капитал на обучение можно после того, как ребенку, после рождения которого выдан сертификат, исполнится три года. Средства можно использовать на обучение любого ребенка в семье, главное - чтобы на дату начала обучения ему еще не исполнилось 25 лет. Образовательная организация при этом должна находиться в России и иметь лицензию на оказание образовательных услуг.

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