Жителя Коми будут судить за ДТП с погибшим и пострадавшим

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Сысольском районе 29-летнего жителя поселка Нижний Одес Сосногорского района будут судить за совершение ДТП, в котором погиб один человек и еще один пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в надзорном ведомстве, трагедия произошла ночью 21 сентября. Молодой человек на легковом автомобиле ехал по автодороге «Чебоксары – Сыктывкар» в сторону села Визинги. Водитель выехал на встречную полосу и врезался в другую легковушку.

В результате ДТП погиб водитель автомобиля, двигавшегося в сторону Сыктывкара. Кроме того, его родному брату, пассажиру, в результате аварии причинен тяжкий вред здоровью. Вину в содеянном водитель признал и перевел матери погибшего в качестве возмещения морального вреда 300 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Сысольский районный суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Усть-Куломе будут судить виновника ДТП, в котором погибла Раиса Шахова и ее сын

Водитель выехал на "встречку" и врезался в "Хонду" (подробнее)