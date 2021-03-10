В Ухте мужчина до смерти избил своего знакомого табуретом

Перед судом предстанет житель Ухты по обвинению в избиении до смерти знакомого Фото: Архив "КП"

В Ухте мужчина умер от рук своего знакомого. Об этом сообщили в региональном Следкоме. В убийстве обвиняется 29-летний местный житель.

Следователями установлено, в декабре 2020 года в квартире дома по улице Пушкина во время алкогольной вечеринки завязалась ссора. В ходе конфликта молодой человек нанес несколько ударов табуретом по различным частям тела своему 46–летнему знакомому. От полученной черепно-мозговой травмы и кровопотери потерпевший скончался на месте происшествия.

В ходе следствия фигурант признал вину по предъявленному обвинению. Следователем собраны доказательства, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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