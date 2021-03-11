Два жителя Коми стали первыми внесудебными банкротами

Фото: архив КП

Два жителя Республики Коми прошли новую процедуру внесудебного банкротства через МФЦ «Мои Документы». Они подали документы сразу, как только появилась эта услуга. По правилам процедура длится полгода, и сейчас вынесены первые положительные решения.

Всего с 1 сентября в МФЦ с документами на банкротство обратились 26 жителей Коми. В итоге было возбуждено 20 процедур внесудебного банкротства, два из них завершены. Это значит, что два человека освобождены от долгов перед своими кредиторами.

Под банкротством понимается ситуация, когда человек не может платить по своим долгам. Процедура возможна только для добросовестных должников. Если человек может платить, но не хочет – он не банкрот.

Банкротство – не преступление. Оно не стыдно и не позорно. Оно может случиться с каждым и нередко наступает не по вине должника: из-за увольнения, болезни, аварии, смерти близких и так далее, подчеркивает пресс-служба МФЦ РК.

Заявления о банкротстве принимаются в МФЦ с 1 сентября 2020 года. Человек может обратиться, если у него накопились долги от 50 000 до 500 000 рублей и их нечем платить. К должнику есть важное требование: на момент подачи заявления в отношении него должно быть окончено исполнительное производство.

Для подачи заявления нужен минимум документов: паспорт и список всех известных кредиторов по форме №530.

Подробная информация о банкротстве через «Мои Документы» по телефону горячей линии: 8 800 200-82-12 и в разделе на сайте МФЦ Коми «Внесудебное банкротство физических лиц».

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