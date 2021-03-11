В Сыктывкаре осудят крупных наркоторговцев

Вину в содеянном женщина признала, ее сообщники – нет Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре перед судом предстанут жители Красноярского края – 32-летняя женщина и ее 38-летний сообщник. По данным региональной прокуратуры, обвиняемые намеревались продавать синтетические наркотики на территории Коми.

– Жители Красноярского края, являясь участниками организованной преступной группы, в июне 2020 года занимались сбытом на территории Сыктывкара наркотических средств синтетического происхождения. Сообщники не смогли довести до конца свой умысел на сбыт очередных партий наркотиков общей массой свыше 2,5 кг, поскольку были задержаны сотрудниками полиции, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Известно, что женщина во всем созналась и раскаялась, а вот ее сообщник себя виновным не считает.

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