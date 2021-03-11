Поезд «Усинск – Сыктывкар» возобновляет каждодневные рейсы

Поезд Усинск – Сыктывкар вновь будет курсировать ежедневно Фото: Архив "КП"

В апреле свои ежедневные рейсы начнет осуществлять поезд по маршруту «Усинск – Сыктывкар». Об этом сообщили в пресс-службе Северной железной дороги. Отмечается, что билеты можно уже купить в кассах города.

- Для обеспечения перевозок пассажиров в связи с увеличением спроса на поездки скорый поезд № 54/53 Сыктывкар – Усинск будет курсировать ежедневно отправлением из Сыктывкара с 29 апреля, отправлением из Усинска с 30 апреля, - уточнили в пресс-службе.

На данный момент поезд по этому маршруту ходит лишь через день. Это связано со снижением пассажиропотока.

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