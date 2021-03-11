В Сосногорске осудят подростка за кражу денег с банковской карты

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В Сосногорске состоится суд над 17-летнем жителем Липецкой области. Подростка обвиняют в краже денег с банковской карты.
Прошлой осенью юноша воспользовался ошибкой, которую совершила 63-летняя пенсионерка. Она случайно подключила его телефонный номер к услуге «Мобильный банк», к которой был привязан банковский счет женщины.
- Подросток перевел с последнего более 44 тысяч рублей на свои расчетные счета. Похищенным фигурант распорядился по своему усмотрению, - пояснили в СК по РК.
В ходе расследования обвиняемый признал вину и возместил причиненный ущерб.
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