В Сосногорске осудят подростка за кражу денег с банковской карты

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В Сосногорске состоится суд над 17-летнем жителем Липецкой области. Подростка обвиняют в краже денег с банковской карты.

Прошлой осенью юноша воспользовался ошибкой, которую совершила 63-летняя пенсионерка. Она случайно подключила его телефонный номер к услуге «Мобильный банк», к которой был привязан банковский счет женщины.

- Подросток перевел с последнего более 44 тысяч рублей на свои расчетные счета. Похищенным фигурант распорядился по своему усмотрению, - пояснили в СК по РК.

В ходе расследования обвиняемый признал вину и возместил причиненный ущерб.

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