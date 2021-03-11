Жителю Коми отказали в пособии из-за того, что у него нет телефона

Фото: Минтруд Коми

После вмешательства прокуратуры Ижемского района восстановили право безработного на получения пособия. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Местный житель пожаловались на действия районного центра занятости населения. В этом учреждении ему отказали в постановке на учет в качестве безработного. В качестве причины там назвали отсутствие у мужчины мобильного телефона и адреса электронной почты.

Правительство РФ утвердило временные правила регистрации граждан в качестве безработных, согласно которым постановка на такой учет осуществляется путем представления в центр занятости населения соответствующего заявления в электронной форме.

При этом за соискателями оставлено право на личное обращение в центр занятости. В таком случае гражданину оказывается содействие в оформлении заявления в электронной форме, в том числе и при отсутствии у него собственной учетной записи в информационно-аналитической системе центра занятости.

Учитывая, что временными правилами отказ в регистрации гражданина в качестве безработного в случае отсутствия у него телефона, доступа к Интернету или электронной почты не предусмотрен, прокуратура внесла представление в Центр занятости населения Ижемского района. По итогам его рассмотрения безработный мужчина поставлен на учет с назначением пособия по безработице.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми увеличится размер льгот и пособий (подробнее)