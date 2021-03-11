В Сыктывкаре задержали мужчину, совершившего четыре кражи

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В Сыктывкаре задержали местного жителя 1974 года рождения, подозреваемого в серии краж. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратился частный предприниматель по факту кражи из автолавки по улице Оплеснина. Из киоска, который торговал молочными и мясными продуктами, пропал товар на сумму около 13 тысяч рублей.

Спустя сутки поступило аналогичное обращение. Женщина - продавец овощного ларька по Октябрьскому проспекту утром обнаружила, что дверь взломана, в помещении нарушен порядок, а также исчезло большое количество продуктов на общую сумму около 30 тысяч рублей.

Выяснилось, что к кражам причастен ранее неоднократно сыктывкарец. Мужчина нигде не работал и вел асоциальный образ жизни.

Оказалось, что на счету злоумышленника еще две кражи. В парикмахерской, расположенной в многоквартирном доме по улице Карла Маркса, были похищены деньги и машинка для стрижки волос. Незваный гость проник в помещение через окно, которое взломал. Ущерб составил более 12 тысяч рублей. В подвале многоквартирного дома по улице Чернова злоумышленник похитил консервированные заготовки у пенсионерки. Потерпевшая оценила пропажу в 5 тысяч рублей.

Полицейские задержали злоумышленника в квартире знакомого. Часть имущества изъята по месту нахождения. Машинку для стрижки волос стражи порядка изъяли у другого приятеля подозреваемого. Возбуждены уголовные дела, ведется следствие.

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