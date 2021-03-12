Полиция Воркуты и Ухты задержала «застольных» воров

Фото: СУ СК по Коми.

Жители Коми часто теряют свое имущество во время застолий. Это касается как денег в карманах, так и телефонов.

Так, в дежурную часть Воркуты обратилась женщина, которая рассказала, что неустановленное лицо во время пьянки в ее квартире похитило два ее сотовых телефона. Ущерб составил более 17 000 рублей. Стражи порядка установили личность злоумышленника и задержали его. Это оказался 42-летний, ранее судимый знакомый женщины. Выяснилось, что в тот день после употребления алкоголя гость ушел, прихватив с собой телефоны хозяйки жилья.

В аналогичной ситуации оказался и житель Ухты, пригласивший на застолье ранее судимую женщину. После ее ухода он заметил, что из кармана куртки исчезли 21 200 рублей. По горячим следам оперативники задержали его знакомую, которая призналась в содеянном.

Другой ухтинец сам неудачно сходил в гости. В доме приятеля он коротал вечер в компании, где также распивали алкоголь. После этого обратился в полицию с заявлением о том, что кто-то похитил его сотовый телефон стоимостью 12 000 рублей. Оперативники вышли на безработную. Установлено, что подозреваемая похитила мобильный, а затем продала его неустановленным лицам за 1500 рублей. Деньги потратила на спиртное.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.

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