В Сыктывкаре в пожаре погибли два человека

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Очередной смертельный пожар произошел в Сыктывкаре в местечке Заречье. Дом, расположенный на Славной улице, загорелся сегодня, 12 марта, днем в двенадцатом часу.

Как сообщает издание «Комиинформ» со ссылкой на МЧС по РК, после тушения пожара в завалах обнаружено два тела.

Сейчас на месте трагедии работает дознаватель, которому предстоит установить причины пожара. Уточняется, что личности погибших пока неизвестны.

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