Из Ухты в Симферополь запустят прямые авиарейсы

Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"

Между Ухтой и Симферополем впервые в истории пустят прямые авиарейсы. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта крымской столицы.

Новый маршрут откроет авиакомпания «Северсталь». Билеты уже поступили в продажу. Прямые рейсы в Крым из Ухты будут выполняться каждое воскресенье с 30 мая по 24 октября. Время в пути составит около трех с половиной часов.

Прямое регулярное авиасообщение между Ухтой и Симферополем будет запущено впервые в современной истории, отметил коммерческий директор международного аэропорта «Симферополь» Сергей Дяйкин.

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