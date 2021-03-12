Воркутинка похитила у умершего человека 23 тысячи рублей

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С карты скончавшегося жителя Воркуты пропала крупная сумма денег – 23 тысячи рублей. С таким заявлением обратился в полицию руководитель управления пенсионного фонда.

Оказалось, что в преступлении виновна 37-летняя знакомая умершего, которая была ранее неоднократно судима. Она ухаживала за знакомым пенсионером. Тот давал ей свою банковскую карту для покупок и других нужд. В один день женщина пришла в квартиру мужчины и обнаружила, что он умер. Тогда злоумышленница решила прибрать к рукам его банковскую карту и воспользоваться в своих целях. Денежные средства она потратила на спиртное и продукты питания.

- В отношении воркутинки возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Мера пресечения - подписка о невыезде, - прокомментировали в пресс-службе МВД по Коми расследование.

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