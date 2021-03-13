Послесловие к 8 Марта в Коми: какие подарки получили женщины

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На 8 Марта большинство женщин получили в подарок цветы (66%) — самый популярный и самый желанный подарок (хотели их получить 33%). На втором месте по частоте дарения алкоголь, конфеты и деликатесы — их получили 36% россиянок, хотя хотели только 5%.

Парфюмерия, косметика и бижутерия на третьем месте по популярности среди подарков женщинам в этом году — их получили 23% (мечтали о них 13%). Деньги или подарочный сертификат были вручены 20% прекрасных дам, а хотели 26%.

Каждая десятая получила в подарок одежду или обувь (9%), хотели такой подарок 6% россиянок. Также по 6% получили в подарок бытовые приборы (хотели в два раза больше — 12%) и сувениры (хотели только 2%).

Не все мечты сбылись. Мечтали о билетах на концерт, в театр или об ужине в ресторане 24%, а исполнили свою мечту 3% россиянок. Такая же ситуация у тех, кто хотел в подарок турпутевку или поездку на отдых: 1% получили, мечтали 31%. Гаджеты, мобильные телефоны получили на 8 Марта 4% опрошенных, а хотели 13%. Недооцененным подарком на Международный женский день оказалась и книга: о ней мечтали 10%, а получили 2%, сообщает ВЦИОМ.

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