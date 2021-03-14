В Сыктывкаре власти снесут еще один ветхий дом

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В Сыктывкаре снесут дом на улице Карла Маркса, 127. Об этом сообщает местная мэрия. Как уточнили в администрации, власти города для этих нужд выкупят у собственников ветхий деревянный дом и землю под ним.

Всего площадь дома оценивается в 123,3 кв. метра, а земля под ним – 972 кв. метра.

- Изъять для муниципальных нужд муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в целях строительства объекта «Реконструкция улицы Карла Маркса от улицы Печорская до улицы Красных Партизан» в Сыктывкаре путём выкупа, - говорится в документе.

Не данный момент неизвестно, сколько стоит дом, этим в ближайшее время займется комитет по управлению муниципальным имуществом. Специалистам предстоит установить рыночную стоимость жилья и направить собственникам проекты соглашений.

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