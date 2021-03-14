В Сыктывкаре выбрали лучших бодибилдеров

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В Сыктывкаре состоялись соревнования по бодибилдингу. Они прошли в городском концертном зале в здании администрации. Участниками Кубка стал 21 атлет из 15 клубов Сыктывкара, Выльгорта, Кирова и Печоры.

Участники боролись за победу в четырех категориях: «Фитнес – модель», «Фитнес-бикини», «Бодибилдинг мужчины» и «Пляжный бодибилдинг».

В категории «Фитнес-модель» победу одержала сыктывкарская спортсменка Елена Минченко (СЦ «Скала»), второе место заняла Екатерина Веретенникова из Кирова.

В категории «Бодибилдинг мужчины» в тройку лидеров вошли сыктывкарские спортсмены. Первое место занял Кирилл Семенов (Клуб «Флекс Джим»), второе место – у Дмитрия Жангуров (Клуб «Доберман»), третье место – у Романа Кызьюрова (Спортивная школа олимпийского резерва «Эжва»).

В пляжном бодибилдинге победу одержал Кирилл Огородников (г. Киров).

В категории «Фитнес-бикини» призовые места заняли сыктывкарские девушки. Чемпионкой стала Кристина Паршукова («Спартак»), второе место завоевала Анастасия Нестерова (Клуб «Альфатайм»), третье место – у Анастасии Ячменевой («Инфит»).

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