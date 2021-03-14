«Универвидение-2021» в Сыктывкаре выиграла будущая учительница русского языка

Фото: lipetsktime.ru Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре завершился песенный конкурс «Универвидение – 2021». Его участниками стали студенты из 52 вузов и колледжей страны.

Выиграть в четырехдневном соревновании смогла Маргарита Петрухина из Липецка. Она исполнила песню знаменитой Кристины Агилеры «Hurt». Победительница учиться на будущего учителя русского языка и литературы. Девушка признается, что пение - это ее любимое хобби.

Также на пьедестале почета оказалась студентка Российского государственного университета туризма и сервиса Анастасия Рожнова с 147 баллами. «Бронзовым голосом студенчества» стала Надежда Точилкина из Российской академии музыки имени Гнесиных с результатом в 120 баллов.

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