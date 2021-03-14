Вуктыльский «Аквасервис» не будет признан банкротом

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Предприятия «Аквасервис» пока не будет признан банкротом. Такое решение принял Арбитражный суд Коми.

Как сообщает «Комиинформ», с иском к организации обратился «Котлоресурс» из Алтайская края. Руководство предприятия заявило, что «Аквасервис» задолжал им более 4,2 млн рублей. Однако к нужному сроку отзыв, а также иные документы от должника не поступили, участие представителей стороны не обеспечили, поэтому заседание отложено до 30 марта текущего года.

Отмечается, что при удовлетворении ходатайства «Котлоресурса» вуктыльское предприятие будет обязано ответить по уголовному делу, возбужденному после срыва отопительного сезона в городе, в полной мере.

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