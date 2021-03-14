В Коми на трассе столкнулись две легковушки: двое пострадали

Фото: ГИБДД по РК

Минувшей ночью в Сыктывдинском районе произошла серьезная авария. На трассе Сыктывкар-Нарьян-Мар столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП две женщины оказались на больничной койке.

Как рассказали в ГИБДД республики, молодая девушка за рулем Honda Airwave выехала на «встречку» и врезалась в Chery. Пострадавшие в ДТП были экстренно госпитализированы в ближайшее медицинское учреждение.

Известно, что виновница ДТП получила травму колена, ушиб грудной клетки и была госпитализирована. Ее пассажир получил сотрясение, госпитализация ему не потребовалась.

У водитель Chery диагностирована травма плеча. В больницу с автовтравмой и множественными ушибами доставили также 21-летнюю пассажирку Chery.

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