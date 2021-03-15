Мэрию Сыктывкара обязали привести в порядок дороги в коттеджном поселке

Фото: yandex.ru

Администрация Сыктывкара обязана привести в нормативное состояние дороги в коттеджном поселке «Северная долина».

Сыктывкарский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску жителей микрорайона к администрации столицы Коми. Установлено, что состояние улично-дорожной сети ул. Александра Пузиновского, ул. Николая Юшкина, проездов Энтузиастов, Дубравного, Листопадного, Подгорного, Живописного находится в неудовлетворительном состоянии. Организация дорожного движения при выезде (въезде) в микрорайон не произведена.

Решением суда мэрия должна в течение шести месяцев со дня вступления решения в законную силу принять в муниципальную собственность автомобильные дороги на спорном земельном участке, обеспечить безопасный въезд на территорию коттеджного поселка «Северная долина» со стороны Октябрьского проспекта.

Решение суда в законную силу не вступило, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми в лютые морозы замерзал целый город

Всплыли новые подробности в громком деле