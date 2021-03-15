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Происшествия15 марта 2021 11:15

В Усинске спасли двух рыбаков, застрявших на снегоходе

Источник:kp.ru
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Фото: Пресс-служба УМВД по ЯНАО

В Усинске двое рыбаков застряли на снегоходе, им понадобилась помощь спасателей. Инцидент произошел в воскресенье, 14 марта.

Сообщение о том, что на болоте между реками Уса и Большая Сыня потерялись мужчины 1952 года рождения и 1971 года рождения, поступило в службу спасения вечером. На тот момент в Усинске разыгралась сильная пурга. В 20.00 выехали спасатели. Они обнаружили пропавших мужчин на застрявшем снегоходе. Как передает «Комиинформ», спасатели помогли рыбакам извлечь технику и сопроводили их до поселка Парма.

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