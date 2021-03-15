В Усинске спасли двух рыбаков, застрявших на снегоходе

Фото: Пресс-служба УМВД по ЯНАО

В Усинске двое рыбаков застряли на снегоходе, им понадобилась помощь спасателей. Инцидент произошел в воскресенье, 14 марта.

Сообщение о том, что на болоте между реками Уса и Большая Сыня потерялись мужчины 1952 года рождения и 1971 года рождения, поступило в службу спасения вечером. На тот момент в Усинске разыгралась сильная пурга. В 20.00 выехали спасатели. Они обнаружили пропавших мужчин на застрявшем снегоходе. Как передает «Комиинформ», спасатели помогли рыбакам извлечь технику и сопроводили их до поселка Парма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми три рыбака провалились под лед

Спасатели рассказали подробности ЧП (подробнее)