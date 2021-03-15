В Сыктывкаре продлили особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим будет действовать до 31 марта 2021 года Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре продлен особый противопожарный режим, введенный из-за участившихся случаев возгорания зданий. Такое постановление подписала мэр города Наталья Хозяинова.

Режим действует на территории города уже 1,5 месяца, он был введен 9 февраля текущего года.

Предполагается, что в этот период специалисты МЧС и пожарных служб будут усиленно проводить профилактические работы для предотвращения дальнейших пожаров. Также в городе усилят контроль за соблюдением требований пожарной безопасности на всей территории муниципалитета.

Отмечается, что режим продлен до 31 марта 2021 года.

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