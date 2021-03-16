Нелегальный торговец спиртным из Коми заплатит крупный штраф

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Ижемский районный суд вынес приговор местному жителю, которого поймали за нелегальной торговлей алкоголем.

Контрольная закупка спиртосодержащей продукции была осуществлена в рамках оперативно-розыскных мероприятий ОМВД России по Ижемскому району «Проверочная закупка». А ранее нарушителя уже наказывали за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции.

На этот раз ему назначено наказание в виде штрафа в размере 60 000 рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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