В Коми двухлетний ребенок провалился под лед и погиб

В Коми на реке погиб ребенок Фото: Архив "КП"

В Коми трагически погиб двухлетний ребенок. Малыш провалился под лед и утонул.

По данным «СПАС-Коми», ЧП произошло в деревне Верхний Воч Усть-Куломского района накануне вечером. Отец с сыном ехали на снегоходе, когда под ними начал трещать лед и они провалились в промоину. Мужчине удалось спастись, а вот ребенка унесло подводное течение.

По данным «Комиинформ», есть другая версия произошедшего. Следователи сейчас проверяют информацию о том, что отец в это время якобы набирал воду, а ребенок ушел вдоль реки, где и упал в полынью.

На данный момент тело малыша разыскивают водолазы, на месте работают спасатели.

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