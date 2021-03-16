Природоохранная прокуратура Коми установила нарушения при производстве воды в Печоре

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В Печоре был выявлен факт нарушения при производстве и реализации бутилированной воды, сообщает региональная природоохранная прокуратура. Ведомство установило, что с октября 2018 года индивидуальный предприниматель в черте города осуществляет разлив воды в пластиковую тару по 5 и 19 литров.

На этикетках, которые наклеиваются на бутылку с водой, имеется информация о месте производства воды, наименования производителя и другая информация, при этом на этикетках указан производитель – предприниматель, который занимался указанной деятельностью до 2018 года, что вводит потребителей в заблуждение.

Также на этикетке указано, что вода произведена из артезианской скважины, что не соответствует действительности и вводит потребителей в заблуждение. Разлив воды осуществляется из водопроводной трубы, по которой вода поступает в систему очистки (многоступенчатый фильтр) и мембрану, с последующим насыщением макро- и микроэлементами с помощью пищевой добавки и прохождением через систему озонирования. По завершении всех этих этапов происходит разлив подготовленной воды в чистую тару.

Кроме того, в рамках проверки установлено, что у коммерсанта отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение на воду водоисточника и готовую продукцию, нормативная документация на готовую продукцию (технические условия), утвержденный технологический регламент или инструкция, а также рабочая программа контроля качества производимой воды, согласованная с территориальным отделом Роспотребнадзора.

По результатам проверки в адрес индивидуального предпринимателя внесено представление об устранении нарушений закона. Кроме того, в территориальный отдел Роспотребнадзора направлена информация о принятии соответствующих мер реагирования.

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