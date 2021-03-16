СК проводит проверку по факту пожара с двумя погибшими в Усинске

Фото: пресс-служба Следственного комитета

Следственный комитет проводит проверку по факту пожара с двумя погибшими, который в ночь на вторник, 16 марта, произошел под Усинском. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным СК, пожар произошел на территории промышленной базы в поселке Парма. Когда пожар потушили, в металлическом балке обнаружили останки тел двух мужчин 1960 и 1978 годов рождения. По факту трагедии проводится процессуальная проверка.

По предварительным данным, погибшие работали водителями у индивидуального предпринимателя, который занимается транспортными перевозками.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия. Решаются вопросы, связанные с назначением необходимых судебных экспертиз.

По результатам проверки в установленные сроки будет принято процессуальное решение, говорится в сообщении.

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