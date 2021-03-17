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В Коми владельцам свиней рассказали, как работать в условиях карантина и после его снятия. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка

В региональном Минсельхозе прошла встреча с владельцами личных подсобных и представителями крестьянских фермерских хозяйств, которые находятся в первой угрожаемой зоне. Специалисты ветеринарного управления и Россельхознадзора подробно рассказали участникам встречи об особенностях ограничительных мер по ведению свиноводства в условиях карантина и после его снятия в соответствии с новыми ветеринарными требованиями.

Согласно ветеринарным правилам карантин будет снят не ранее 9 апреля, ограничительные мероприятия по реализации и перемещению свиноводческой продукции и свиней будут действовать еще 180 дней после снятия карантина, а содержание свиней в ЛПХ будет возможным только через 1 год после снятия карантина.

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