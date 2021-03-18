В Усинске женщина подделала подпись врача, чтобы получить права

Участковый быстро установил личность и местонахождение злоумышленницы Фото: Архив "КП"

В Усинске задержали местную жительницу, которая обвиняется в подделке документов, сообщает пресс-служба МВД по Коми. Как уточнили в министерстве, речь идет о медицинской справке, которую нужно предъявить перед получением водительских прав.

- Сотрудниками полиции в ходе сверки данных граждан, которые подали документы на получение водительских удостоверений, выявлено поддельное медицинское заключение. Путем обмена сведениями с Усинской цетральной районной больницей оказалось, что на справке предоставленной в подразделение госавтоинспекции, подпись врача – ненастоящая, а гражданин, на имя которого составлен документ, никакой осмотр не проходил, - прокомментировали инцидент в ведомстве.

В ходе следствия выяснилось, что к подделке документов причастна местная жительница. Она уже дала признательные показания. По данному факту возбуждено уголовное дело и начато разбирательство.

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