Житель Коми заплатил более 100 тысяч рублей за несуществующий снегоход

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Житель Усинска в один миг лишился более 100 тысяч рублей из-за желания купить снегоход на популярном сайте. Он нашел объявление, в котором говорилось, что техника продается за 110 тысяч, и позвонил автору объявления. На том конце ему сообщили, что нужен задаток.

- Мужчине заявили, что необходимо перевести продавцу сумму в качестве задатка 110 тысяч рублей. Мужчина, не проверив информацию о поставщике, вначале перечислил через мобильное приложение банка 10 тысяч рублей, а затем – еще 100 000 рублей вместе взимаемой за перевод комиссией 1 250 рублей, - рассказали в пресс-службе МВД по Коми.

Увы, выбранного товара житель Усинска не дождался, а «владелец» техники пропал и на связь уже не вышел.

Усинец обратился в полицию, где по факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Проводятся следственно-оперативные действия.

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